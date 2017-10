Opinie: #MeToo kenmerkt zich door een humorloos, eendimensionaal puritanisme

Vriendelijke versierders

In het eerste geval moet streng worden opgetreden, in het tweede lijken relativering, zo nu en dan wat inlevingsvermogen en een beetje humor, maar vooral ook voorzichtigheid mij noodzakelijk. Tegenover veronachtzaamd misbruik staat namelijk de valse beschuldiging en die doet ook veel kwaad. Mannen en vrouwen zijn niet hetzelfde.



Seks is niet rechtvaardig. Zogenaamde 'duidelijke afspraken' kunnen er niet over worden gemaakt. Dat maakt seks nu juist tot seks. Tegenover de lust, de euforie en het gevoel van onoverwinnelijkheid, staan het misverstand, de frustratie en de vernedering. Hoe meer vrije seks, hoe meer kans op dat alles, en dat geldt ook voor mannen.



Tussen aantoonbaar geweld of misbruik en een onschuldige versierpoging ligt helaas een grijs, onbewijsbaar en dus vaak straffeloos gebied. Als fysiek zwakkere partij vergt dat van vrouwen oplettendheid, verstand en een zekere stevigheid, maar anno 2017 lijkt me dat niet te veel gevraagd. Een functionerende rechtsstaat waar men pas schuldig is indien bewezen, lijkt me in ieder geval belangrijker dan de individuele drang om stoom af te blazen.



En laten we één ding niet vergeten: de risico's wegen op tegen het plezier. De meeste mannen zijn vriendelijke versierders, hun vasthoudendheid is soms irritant, soms ridicuul maar vaak ook vleiend of aandoenlijk, en soms ook zomaar ineens effectief. Enige waardering voor het enthousiasme waarmee ze de boel aan de gang houden mag ook weleens worden uitgesproken. Vrouwen die daarbij kwetsuren oplopen - ik heb het hier voor alle duidelijkheid niet over strafbare feiten - moeten zich maar troosten met de gedachte dat er anno 2017 van alles 'schuurt', maar dat ons leven naar alle waarschijnlijkheid toch ook een stuk spannender is dan dat van onze (over) grootmoeders.



Daniela Hooghiemstra is historica.