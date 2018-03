Opinie - Keyvan Shahbazi: Hoe mijn school werd gekaapt door Pestkoppen

In de bus naar school had ik alle ruimte. De stoel naast mij was altijd vrij. Het schoolplein was vaak koud, nat en winderig. Sommigen deden opvallend overdreven aardig. Alles wat ik deed, was geweldig, voor iemand zoals ik. Maar de meesten keken dwars door mij heen. Alsof ik niet bestond. Uit nieuwsgierigheid vroegen ze soms wat ik daar deed en wanneer ik terugging. Soms terwijl ik er zelf bij stond. Maar dat wist ik zelf ook niet, behalve dat ik naar geen andere school kon.



Op een gegeven moment herkende ik ze: de Gutmensch en de Cynicus. Met beiden kon ik moeilijk overweg. Bij de een was het leven zwaar. Een mijnenveld van taboes, morele voorschriften en -dilemma's. De ander kon het allemaal geen ene moer schelen. Langzaam kwam ik er achter, dat ik zelf ook bij een soort hoorde. Bij die vrouwen in de wijk afkomstig uit Anatolië. Met mooi weer zaten ze in die lange gewaden op de stoep schapenwol te spinnen.



De wijk was oud, verpauperd en vervuild. Het huis had geen douche. De meneer van de gemeente zei dat ik maar bij mijn ouders moest douchen. 'Maar die zijn heel ver weg', zei ik. 'Jammer voor je' reageerde hij, 'je bent te laat, het openbare badhuis is nu een grandcafé geworden'.



Er verscheen een grauwe man op de televisie met een vaas verlepte bloemen op tafel. Hij zei dat hij mijn soort wilde afschaffen. Omdat ik kakkerlakken had meegebracht en zijn dochter verkrachtte in het metrostation. Ik raakte in paniek, want dat deed ik niet.



Er liep vaak een oude verwarde oma op straat langs de deur. Ze vroeg elke keer weer of de postbode al was geweest. Ze wachtte op een brief of een kaart. Op een dag vonden ze haar in haar huis. Ze was al weken dood. Niemand had haar gemist.