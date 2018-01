Opinie: In Iran is het failliet van de islam nu kristalhelder feit

Zwijgend

De protesten zijn ook niet meer ingetogen. In veel steden durven de geestelijken niet meer in hun herkenbare kloffie de straat op. Men biedt tegenstand aan de ordetroepen en steekt de aan de Revolutionaire Garde gerelateerde instellingen in brand. Iconisch is een filmpje waarop een vrouw recht voor een rij ordetroepen staat en uit haar tenen schreeuwt 'dood aan Khamenei'. En niemand durft in te grijpen.



Bezorgd om hun portemonnee blijven de Europese leiders vooralsnog zwijgend toekijken, maar het tijdperk van de laffe Midden-Oosten-politiek van Obama is definitief voorbij. Er waait een andere geopolitieke wind, de Republikeinen aarzelen geen seconde om achter de Iraanse bevolking te staan. Ook deze keer kondig ik het begin van het einde aan van de islamitische republiek in Iran. In de hoop om straks mijn dementerende moeder, die in slow motion aan het sterven is, zelf te kunnen begraven. Toch weet niemand welke wending deze nieuwe opstand op korte termijn zal nemen. Maar een ding is zeker: vroeg of laat komt er een einde aan deze eerste islamitische staat in het Midden-Oosten. De datum staat alleen nog niet vast.



Keyvan Shahbazi is publicist en als cultureel psycholoog verbonden aan de Politieacademie.