Opinie: Ik was blij met mijn mavo-advies

In groep 8 kregen mijn ouders van de docent te horen dat ik 'maar een mavo-advies' had. Om mij heen gingen veel vriendinnen naar havo of vwo. Ik vond de mavo moeilijk en heb me avonden lang met mijn vader aan tafel gebogen over die ingewikkelde wiskundesommen. Ik wist al snel wat ik wilde: secretaresse worden. Ik speelde na schooltijd kantoortje met vriendinnen, of alleen. Niet zo gek dat ik na de mavo naar het mbo ging om de opleiding directiesecretaresse/ managementassistent te gaan volgen. Ik vond school steeds prettiger worden, ik volgde nu een opleiding waar ik echt in was geïnteresseerd. Ik heb enorm veel ervaring opgedaan tijdens deze opleiding. Ik werkte in het ziekenhuis op de afdeling cardiologie, waar mij veel verantwoordelijkheid is bijgebracht.



De patiënten werden 's ochtends op bloed geprikt en ik controleerde of er afwijkingen waren in de uitslagen. Zo ja, dan haalde ik er een arts-assistent bij. Code rood moest ik bellen als het reanimatieteam moest komen. Ik maakte dossiers klaar voor mensen die vanuit een ander ziekenhuis naar ons werden gebracht of werden ontslagen uit het ziekenhuis.