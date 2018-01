Opinie: Ik draag geen schuld en schaam mij niet voor de vaderlandse geschiedenis

Wij leven blijkbaar weer in zo'n tijd van geschiedkundige nepwetenschap of kwakzalverij

De eerste doelstelling van de geschiedwetenschap is het reconstrueren van de werkelijkheid van het verleden, van een historisch feitencomplex. De historicus stelt vragen aan voorbije periodes vanuit zijn eigen conceptuele kader. Hij vermijdt zoveel mogelijk zijn eigen stellingname. Hij probeert de feiten te begrijpen binnen hun eigen tijd. Hij geeft aldus zo integer mogelijk objectieve antwoorden. Volledig objectiveren van voorbije beschavingen is natuurlijk onmogelijk.



In de jaren zestig en zeventig werd op de universiteiten de macht gegeven aan het boven de mens gestelde idee van het historisch-materialisme of marxisme, dat de toenmalige studenten conditioneerde in hun wetenschapsbeoefening. Wij, verlichte geschiedbeoefenaren, noemden dit destijds de Maagdenhuiswetenschap. Wij leven blijkbaar weer in zo'n tijd van geschiedkundige nepwetenschap of kwakzalverij, zoals Emmer zegt. We zitten onder meer opgescheept met mensen als Gloria Wekker, die door denkluiheid zijn blijven steken in het verruwende groepsdenken, in het verdachte 'toen zij en nu wij'. Haar kijk op onze koloniale geschiedenis heeft een bittere toon. Mensen als zij maken dezelfde denkfout als Oswald Spengler in diens Untergang des Abendlandes (1918), die, zoals Johan Huizinga in zijn Geschonden wereld (1945) analyseerde, culturen opvatte als mythische grootheden die een eigen leven leiden. Daarin spelen de schuldvraag van de enkeling, het toeval en de omstandigheden geen rol.