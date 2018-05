Opinie: Hou op met dat bange sparen, geef uit dat geld!

Sparen maakt schuld

In de wereld zijn veel te veel schulden en Nederland spaart veel te veel. We willen maar niet beseffen dat wanneer wij sparen wij automatisch elders schulden creëren. In 2017 stortten we 33 miljard aan pensioenpremies in onze pensioenpotten. Deze potten zelf leverden ook nog eens 21 miljard aan inkomsten op; in totaal 54 miljard. Aan pensioenen werd 'slechts' 30 miljard uitgekeerd, zodat de pot per saldo met 24 miljard toenam. Wij blijven de schulden van anderen maar financieren - waanzin!



Overgang naar een omslagstelsel maakt per direct 20 miljard vrij. Een koopkrachtverbetering van 100 euro per inwoner per maand ligt voor het grijpen en zelfs daarna zal Nederland nog een land blijven met grote overschotten.



Nederland is een angstige samenleving geworden, daardoor sparen we veel te veel en schieten we onszelf in de voet. Het wordt tijd om daarmee te stoppen. De politiek moet de pen­sioendiscussie een andere wending geven. Het is een moeilijk onderwerp dat niet in een paar tweets kan worden uitgelegd en dat vergt moed, doorzettingsvermogen, economisch inzicht en politiek leiderschap. Meer dan ooit is minister Koolmees aan zet; wachten op de SER zal niet helpen.



Martin ten Cate is econoom en schrijver van het boek Een rijk land moet rijk leven.