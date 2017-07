Opinie: Het was alsof Eberhard van der Laan over een ander land sprak

Alle energie wordt gestoken in het zich tegen elkaar afzetten, vond Van der Laan

Zomergast Eberhard van der Laan bleek dat anders te zien. De politici in Den Haag zijn bezig met elkaar vliegen af te vangen in plaats van problemen op te lossen, betoogde hij. Hij adstrueerde dat met fragmenten uit een Kamerdebat vanwege de aanslag op Charlie Hebdo en de joodse buurtwinkel in januari 2015. Geert Wilders verwachtte dat de regering bloed aan de handen zou krijgen, Diederik Samsom vond dat Wilders daarmee hetzelfde deed als de terroristen, Halbe Zijlstra wilde de politie bewapenen met machinegeweren en Alexander Pechtold verweet de regering te hebben bezuinigd op defensie en veiligheid.



'Zij hebben het idee dat dit hun werk is. Het is totaal ongepast', oordeelde Van der Laan. De ergste vond hij Samsom. Die had juist een arm om Wilders' schouder moeten slaan en moeten zeggen: ik snap je zo goed. Alle energie wordt gestoken in het zich tegen elkaar afzetten, vond Van der Laan. Maar problemen oplossen gaat de politiek steeds moeilijker af. Dat zag hij in Den Haag en in Amsterdam. 'We zijn daarin doorgeslagen.'