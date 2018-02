Opinie: Het Nederlandse leersysteem moet beter inspelen op de talenten van de leerling

De Amerikaanse grootvader van de literatuur Mark Twain heeft ooit gekscherend gezegd dat educatie vooral bestaat uit dat wat we 'ontleerd' of 'afgeleerd' hebben. Twain, die zelf nooit verder dan een basisschooleducatie is gekomen, was cynisch ten opzichte van het in zijn ogen middelmatige onderwijssysteem in de VS van zijn tijd. Zijn kritiek richtte zich vaak op het blindelings vertrouwen dat veel van zijn tijdgenoten hadden in het voortgangsdenken inherent aan het onderwijs.



Het meritocratische idee dat je met gelijke kansen voor iedereen op een goede Cito-score allemaal een succesvolle studie en loopbaan kan volgen, is al zo oud als de tijd van Twain, en doet nu nog steeds opgeld. Maar de druiven zijn een stuk zuurder voor degenen die het ondanks de kansen die ze krijgen, niet zo goed doen. Daarbij rijst de vraag hoe gelijk die kansen in Nederland zijn. Volgens Aleid Truijens ben je bij voorbaat gebrandmerkt op het moment dat je tot het vmbo bent veroordeelt. Zo schrijft ze in haar column: 'Als een kind dat vwo zou kunnen doen naar het vmbo gaat, scoort het na drie jaar echt niet op vwo-niveau.' Vandaar haar pleidooi voor een regelrechte afschaffing van het 'starre, predestinerende' onderwijssysteem.