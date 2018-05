Opinie: Het is realistischer om te erkennen dat Rusland onveranderlijk anders is

Ook nu zijn er meer meningen dan ooit over Rusland, die vaak een normerende boodschap in zich dragen: Rusland voldoet niet. Rusland respecteert de mensenrechten niet. Rusland kan bezwaarlijk een democratie genoemd worden. Rusland heeft geen vrije pers. Rusland leeft niet op aan Europese normen en waarden. Want, om het met de woorden van Madame de Staël te zeggen, om moreel perfect te zijn moet je toch een constitution ­libre hebben?



Los van de vaststelling dat Rusland een verwachtingspatroon oproept dat bijvoorbeeld China of Wit-Rusland niet doen, stelt zich een belangrijkere vraag: wat draagt deze morele verontwaardiging bij tot oplossingen? Of zal deze normatieve kloof slechts bijdragen tot een verdere vervreemding, met alle risico's van dien? Aanleiding tot verontwaardiging was er de voorbije jaren genoeg: de annexatie van de Krim in maart 2014, de inmenging in Oost-Oekraïne en Ruslands perfide rol in de nasleep van de MH17-ramp, Poetins aankondiging dat Russische troepen actief zouden worden in Syrië in 2015, het steeds sterkere vermoeden van Russische inmenging in de Amerikaanse en verscheidene Europese verkiezingen in de loop van 2016.

