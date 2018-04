Opinie: Hebben we recht op een kind?

Rechten van vrouwen én kinderen

Vrouwen lopen een gezondheidsrisico als ze onverantwoord vaak hun eicellen doneren omdat ze er nou eenmaal geld voor krijgen Liesbeth Staats. © Rogier Veldman

In De baby-industrie maakten we een rondreis door het land van vraag en aanbod rond de kinderwens. We zochten uit welke mogelijkheden er overblijven als ongewenst kinderloze stellen in Nederland niet geholpen kunnen worden. Wensouders gaan de grens over voor constructies die in Nederland bij wet verboden zijn. In Spanje, Oekraïne of Noord-Cyprus zagen we dat mensen dolgelukkig waren nadat ze een eicel ontvingen van een anonieme donor. In de Verenigde Staten en Georgië zagen we draagmoeders de kinderwens vervullen van stellen die haar betaalden voor de zwangerschap. En we noteerden de eerste stappen in een ontwikkeling die embryo-adoptie heet. Diep gekoesterde wensen worden met hulp uit het buitenland vervuld.



Als deze opties ongewild kinderloze stellen zo gelukkig maken, waarom staan we dat geluk in Nederland dan in de weg? Met die vraag begonnen we onze research voor De baby-industrie. Kort samengevat constateerden we het volgende: de anonieme donatie van eicellen en het commerciële aspect van draagmoederschap leidt helaas niet alleen tot blije ouders, maar óók tot een systeem waarbij de rechten van vrouwen én kinderen geschonden worden.



Vrouwen lopen een gezondheidsrisico als ze onverantwoord vaak hun eicellen doneren omdat ze er nou eenmaal geld voor krijgen. En er is niemand die dat registreert. En de kinderen kunnen in deze internationale industrie geboren worden uit een zaadcel uit Denemarken, een eicel uit Oekraïne en een draagmoeder in de Verenigde Staten. De baby die dan opgroeit kan, eenmaal volwassen, nooit meer achterhalen wie zijn of haar biologische ouders zijn. Alleen al daarmee schenden we een kinderrecht, vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.