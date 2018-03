Opinie - Dirk-Jan van Baar: Populisten leven van het gevoel dat vroeger alles beter was

Zijn de oude Europese volkspartijen tot de democratische ondergang gedoemd?

Over Duitsland lezen we steeds dat het zo echt niet verder kan. Het land zit tegen een collectieve depressie aan en de gevestigde volkspartijen zakken weg in het moeras van de opiniepeilingen. Die stemming proefde ik ook in Erfurt, hoofdstad van de deelstaat Thüringen in de voormalige DDR, en de plaats waar de SPD op een partijcongres in 1891 haar huidige naam kreeg. We praten hier over het hartland van de Duitse sociaaldemocratie, die in 1863 in het naburige Gotha een aanvang nam en op een bewogen geschiedenis van anderhalve eeuw kan terugkijken.



Die SPD heet op sterven na dood te zijn, ongeacht of de partijbasis nu wel of niet met Angela Merkel wil doorregeren. Iedereen die ik daar in Erfurt naar vroeg, kende alleen partijleden die tégen waren, maar verwachtte toch dat de SPD uit angst voor nieuwe verkiezingen voor de macht zou kiezen. Daaruit spreekt een andere gemoedstoestand dan een halve eeuw geleden, toen Willy Brandt over 'mehr Demokratie wagen' sprak (al blijft het frappant dat democratie in Duitsland toen ook als waagstuk werd gezien). In 1970 legde hij als bondskanselier met een bezoek aan Erfurt ook de basis voor zijn fameuze Ostpolitik, die een klimaat moest scheppen voor vrede en verzoening in Europa. 'Willy Brandt ans Fenster', staat in grote letters op het dak van het hotel bij het Hauptbahnhof waar de kanselier heel kort op het balkon aan de juichende bevolking verscheen om zijn communistische gastheren niet te zeer in verlegenheid te brengen.



Dat waren andere tijden; tijdens de Koude Oorlog kon je nog denken dat de mensen aan de foute kant van het IJzeren Gordijn naar vrijheid snakten en in de SPD het beste alternatief voor Duitsland zouden zien. Dat bleek in 1990 al een tegenvaller, toen de mensen bij de eerste vrije verkiezingen in de oude SPD-bolwerken Saksen en Thüringen de voorkeur gaven aan de CDU van Helmut Kohl. En nu horen we dat de AfD het logische alternatief voor de SPD zou zijn, omdat de sociaaldemocratie ook in Duitsland het contact met de normale burgers kwijt is. Het wordt gebracht als onafwendbare ontwikkeling, zoiets als de Europese eenwording, die bij nadere kennismaking tegenvalt en na alle crises van de laatste jaren niet meer op de automatische volksgunst kan rekenen. Is de toekomst aan de populisten, en zijn de oude Europese volkspartijen tot de democratische ondergang gedoemd?