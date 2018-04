Opinie - Dirk-Jan van Baar: 'Poetins persoonlijke chemie vergiftigt de wereld'

De Navo koesterde een strategisch partnerschap met Rusland

Over Rusland hoorde je vaak dat het land geopolitieke belangen heeft, en dat het Westen daarvoor na de val van de Sovjet-Unie meer begrip had moeten hebben. Nu betalen we daarvoor de prijs, met een vernederd Rusland dat verongelijkt van zich afbijt. Ook zou Vladimir Poetin een rationeel staatsman zijn, met oog voor de historische invloedssfeer van de Russische wereld.



Ik heb dat nooit helemaal begrepen. Zoiets is nooit gezegd over Turkije, hoewel het Ottomaanse Rijk langer heeft bestaan dan het Russische. Niemand kan ontkennen dat het Westen zich vaak op sterke mannen verkijkt: Poetin en Erdogan, tegenwoordig een dwaallicht, zijn recente voorbeelden. Maar het is niet waar dat het Westen hen altijd slecht gezind was. Erdogan gold aanvankelijk als moslimhoop in bange dagen en zowel George Bush als Gerhard Schröder zagen in Poetin een zuivere Democraat. De Navo koesterde een strategisch partnerschap met Rusland. Hoeveel begrip wil je hebben? Van dát begrip is na de collectieve uitwijzing van Russische diplomaten uit westerse hoofdsteden, vanwege het gifincident in het Engelse Salisbury, niets meer over.



Niet Poetin, maar het Westen heeft reden om zich bedrogen te voelen. De feiten spreken al langer voor zich. Misschien ging de Navo in maart 2008 te ver met het aanbieden van een lidmaatschap aan Georgië en Oekraïne, maar dat werd terstond geblokkeerd door Duitsland en Frankrijk. Het weerhield Poetin niet van militair optreden in de Kaukasus, waar hij een rode lijn overschreed en er in Zuid-Ossetië (een deel van Georgië) op zijn voorwaarden een nieuwe voor terugkreeg.



In het Westen vond iedereen dat best. Barack Obama, die wilde breken met de oorlogszuchtige erfenis van zijn voorganger, streefde zelfs naar een reset in de betrekkingen met Moskou, een handreiking die in 2013 bij een treffen in Rusland werd afgeslagen. Dat werd Obama aangerekend, niet Poetin.