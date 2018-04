Opinie - Daniela Hooghiemstra: 'Artsen, verwerk terminale patiënten niet tot proza'

Emotioneel opgaan in patiënten

Maar het 'empathie éérst'-gesternte waaronder artsen de laatste tijd opereren, leidt ook weer tot nieuwe problemen. Longarts Sander de Hosson, gaat emotioneel zo op in zijn patiënten, dat hij columns over hen is gaan schrijven voor het Dagblad van het Noorden. De bundeling daarvan, Slotcouplet, kwam onlangs hoog binnen in de bestseller top-60.



'Dag mooie patiënt', schrijft hij in een van de columns, 'wat ging het ineens snel, die laatste uren. Vannacht was je binnengekomen met benauwdheid en later ook een beetje koorts. De foto toonde de bekende tumor, maar omdat je nu veel benauwder was dan eerder, had ik je door de scan gehaald. Het waren niet de longembolieën waar ik even aan dacht, maar een snel uitbreidende longontsteking rond die tumor van je. (...) Wat suisde je mooi uit het leven. Je vrouw aan je zijde, je kinderen en kleinkinderen om je bed.'



Over een andere patiënt: 'Ik pak haar hand vast en kijk in haar diep grijze ogen. Die warmte, die wijsheid. Ze stellen de vraag opnieuw zonder het te zeggen. En op mijn beurt vertel ik haar dat de medicijnen die de benauwdheid zo goed kunnen remmen, voor haar klaarstaan.'