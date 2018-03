Opinie: Beperk dierenleed in Oostvaardersplassen - verminder grazende exoten

Geef de natuur echt een kans. Zonder een horde herkauwende invasieve exoten waarvan er jaarlijks meer dan duizend moeten worden afgeschoten

Het voordeel is dat de grazersbeheerkosten, nu 200 duizend euro per jaar aan afschot, tellen en afvoer, sterk teruglopen en de ecologische waarden van het gebied kunnen stijgen. Zeker als dit wordt gekoppeld aan een integraal waterbeheer met minder dijken, kades en stuwen. Het enige is dat de proces-ecologen die jarenlang het beleid hebben bepaald, moeten inbinden en dat wordt waarschijnlijk de grootste klus. Maar goed, geef ze 250 à 500 dieren om Klein-Serengeti mee te spelen en ze kunnen nog tientallen jaren onderzoek doen naar de natuurlijke processen vijf meter onder de zeespiegel in de polderklei tussen Almere en Lelystad.



Wie de broedvogelrapporten van moeras en grassteppes in de Oostvaardersplassen leest, wordt erg treurig: alles loopt door overbegrazing en biotoopvernieling hard terug. Evenals de kleine grazers als muizen, mollen en hazen. De negatieve aspecten van de invasieve exoten beïnvloeden van bovenaf de hele ecologie van het gebied, dat is klip en klaar. Gezien de huidige lijdensweg van de grazers en de negatieve publiciteit lijkt het nu tijd om het roer om te gooien.



Laat de ecologen en Staatsbosbeheer een stap terug doen om de natuur echt een kans te geven. Zonder een horde herkauwende invasieve exoten waarvan er jaarlijks meer dan duizend moeten worden afgeschoten. Dat scheelt dierenleed, veel geld en geeft de natuur van de Oostvaardersplassen een toekomst.



Martijn de Jonge is publicist en fotograaf.