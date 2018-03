Opinie: Baby's een MRI-scan laten ondergaan is een slecht idee, want hoe kunnen we weten we wat een baby ervaart?

Dick Tibboel, hoogleraar research intensive care op de kinderleeftijd aan het Erasmus MC, gaf recentelijk als een soort van verklaring voor deze babymartelpraktijken dat er bij artsen lange tijd sprake is geweest van ontkenning: 'We waren vooral bezig om al die te vroeg geboren kinderen in leven te houden. Onderzoek naar pijn was bijzaak.'



Onverdoofde operaties zijn natuurlijk veel schadelijker en gruwelijker dan het lawaai en de eenzaamheid in een MRI-scan, maar deze geschiedenis maakt wel pijnlijk duidelijk dat we zeker bij baby's op moeten passen voor tunnelvisie en ontkenning of wegkijken van mogelijke ongunstige neveneffecten van een interventie.



Bij zulke kleintjes is bijvoorbeeld het gevaar van onderkoeling in een MRI gerapporteerd. Volwassenen die in de MRI zijn geweest, kunnen hun ervaringen navertellen en noemen duizeligheid, evenwichtsstoornissen, nachtmerries, geheugenproblemen en gehoorbeschadigingen als bijwerkingen.

Het is de vraag in hoeverre een scan van hersenen in de onnatuurlijke omgeving van een MRI, iets zegt over hoe die hersenen functioneren en zich verder ontwikkelen in het echte leven