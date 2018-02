Openheid en schuldbesef is op zijn plaats bij hulporganisaties

Hulporganisaties voelen zich door de aangeharkte buitenwereld niet altijd goed begrepen

Te vrezen valt dat de hulporganisaties dit wangedrag te lang hebben aangemerkt als onontkoombaar bijverschijnsel van hun werk. Als medewerkers zich al moesten verantwoorden voor seksuele escapades, kwamen zij er doorgaans met een reprimande of overplaatsing vanaf. Aan rapporten waaruit bleek dat seksueel misbruik een structureel verschijnsel is in gebieden waar hulporganisaties opereren, werd geen ruchtbaarheid gegeven.



Dat is de kenmerkende reflex voor organisaties die door de aard van hun werkzaamheden neigen naar een zekere mentale beslotenheid. Zij voelen zich door de aangeharkte buitenwereld niet altijd goed begrepen. Die houding klinkt ook door in de verongelijkte reactie van Mark Goldring, bestuursvoorzitter van Oxfam Groot-Brittannië, op de berichtgeving over seksfeestjes op Haïti. 'De storm van kritiek die we moeten ondergaan, is buiten alle proportie', zei hij in The Guardian. 'We hebben toch geen baby's vermoord?' Daarmee bewijst hij de tienduizenden bonafide hulpverleners een slechte dienst. De sector is momenteel het meest gebaat bij openheid en enig schuldbesef.