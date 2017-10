Op zoek naar de verklaring waarom Oranje niet naar Rusland gaat

Het zoeken naar een verklaring voor de afwezigheid van Oranje bij het WK van volgend jaar in Rusland is in volle gang. Het staat vast dat een afdoend antwoord niet voor aanvang van het toernooi (14 juni) zal worden gevonden. Sterker, ook tíjdens het toernooi zal de vraag waarom we er niet bij zijn blijven opduiken aan de praattafels.



Het gemakkelijkste antwoord is de afgekeurde goal van Bas Dost, uit tegen Zweden. Had scheidsrechter Orsato die toegekend - en zelfs de Zweden vonden dat hij zat - dan was er niks aan de hand geweest en hadden we voor een toegangsbewijs alleen Italië of Zwitserland nog maar even hoeven te vernederen in de play-offs, waarna we vol goede moed op weg waren gegaan naar de wereldtitel.