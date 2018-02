Op het gebied van openbare toiletten blijft Nederland een soort derdewereldland

Ziektekiemen

Typisch de wetenschap van Emmer: hij beweert iets terwijl iedereen die het boek openslaat, kan zien dat het niet waar is Ewald Vanvugt

Emeritus-hoogleraar P.C. Emmer beschuldigde mij van het verspreiden van 'aperte leugens' in mijn boek Roofstaat. Ik daagde hem uit deze bewering met voorbeelden te onderbouwen. Daarop antwoordde hij als bewijs van mijn liegen dat ik geen aandacht had voor de rol van ziektekiemen bij de sterfte van de indianen na de komst van de Europeanen in Zuid-Amerika. 'Vanvugt houdt niet van pathogenen, maar alleen van echte schurken'.



Dat zou een mooie leugen zijn die in elk schoolboek wordt ontmaskerd. Want wat vermeldt Roofstaat hierover? 'Ziekten, verdriet en geweld maakten dat in 1650 nog maar negen tot twaalf procent over was van het totaal in 1492' (p. 383). Dit is typisch voor de wetenschap van Emmer: hij beweert iets terwijl iedereen die het boek openslaat, kan zien dat het niet waar is.



Ewald Vanvugt