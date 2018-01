Oom Paul was de enige die ons nog kon vertellen hoe de dingen écht waren gegaan

In de auto op weg naar begraafplaats Westerveld in Driehuis, een van de mooiste begraafplaatsen van Nederland, luisterden we naar Paul Wellers You do something to me en keken we naar de monumentale huizen die aan ons voorbijgleden. In de auto rook het naar vroeger, een fusie van sigaretten, Chanel Nr. 5 en benzinepompkoffie.



'De laatste keer dat ik hier kwam, was voor de begrafenis van Pim Fortuyn', zei de Man.



'De laatste keer dat ik hier kwam, was voor de crematie van mijn vader', antwoordde ik.



In de ontvangstruimte klonken klapzoenen, in mijn ooghoek zag ik iemand wegduiken. Zwarte jassen, innige omhelzingen, flonkerende sieraden.