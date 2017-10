Ook op het witte doek zijn digibeten uitstervende mensensoort

In de eerste helft doen ze in Plum Village volop aan loopmeditatie. In de tweede helft gaat een aantal Amerikanen uit het zenklooster op tournee door hun thuisland om een lekenpubliek uit te leggen wat ze zoal in Plum Village doen, en ook wat ze niet doen. Dat monniken geen creditcard hebben en geen vlees eten kunnen de leken nog wel begrijpen. Maar dan komt het: 'We hebben geen smartphones.' Je ziet de toehoorders sidderen. In de film zijn dan nog geen smartphones in beeld geweest. Die zien we pas aan het einde van een prachtige scène waarin een non haar hoogbejaarde vader terugziet. Van die ontmoeting krijgen bioscoopbezoekers veel meer mee dan de familieleden die er 'live' bij zijn: die zitten, zien de kijkers zodra de camera uitzwenkt, allemaal over hun telefoons gebogen.