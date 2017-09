Ook in Nederland is onder Rutte III een Jamaicaanse glijbaan in de maak

Na de verkiezingen in Duitsland stond er een foto in de krant die je de laatste jaren na elke verkiezing wel in de krant zag staan. Er waren mensen op te zien die naar een scherm met uitslagen keken, de monden geopend, de gezichten glad van schrik.



Niet dat er een bodem onder hun bestaan vandaan getrokken was, zo was het niet, maar wel iets anders, een tegel of zoiets, een graszode - ja, op de foto's in de kranten sloegen mensen na elke nieuwe verkiezing de handen weer vanaf een treetje lager voor de mond.