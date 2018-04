Ook de Volkskrant draagt advertenties en dus bent u opeens een product - is dat erg?

Veel succesvolle maar kleine bedrijven in 2018 zouden zonder het bedrijfsmodel van Facebook en Google nooit hebben bestaan

De Amerikaan John Wanamaker stelde aan het eind van de 19de eeuw dat de helft van zijn advertentiebudget weggegooid geld was, het probleem was alleen dat hij niet wist welke helft. Dat geldt misschien nog steeds voor grote bedrijven als Unilever en McDonald's die rond Ik hou van Holland adverteren. Voor veel kleine bedrijven zou het budget voor een tv-advertentie echter 99,9 procent verspild zijn. Hoe kleiner de doelgroep, hoe groter het voordeel om heel gericht te kunnen adverteren. Denk aan iemand die een boek publiceert over vergeten muziekinstrumenten uit de 17de eeuw, een vakantieoord voor mensen die yoga willen combineren met watersport of, ik noem maar wat, een lokaal restaurant dat zich speciaal op de Tibetaanse keuken richt.



Een krantenadvertentie is te duur als maar één op de tienduizend lezers geïnteresseerd in je is. Via Facebook-advertenties kan zo'n bedrijfje echter snel honderden of duizenden mensen bereiken die wel iets hebben met hun specifieke niche. Veel succesvolle maar kleine bedrijven in 2018 zouden zonder het bedrijfsmodel van Facebook en Google nooit hebben bestaan, terwijl ze gezamenlijk de samenleving een grote meerwaarde bieden.