Ook Berlusconi komt uit deze school: politiek is amusement én persoonlijkheidscultus

Over de wonderbaarlijke terugkeer van de 81-jarige Berlusconi is al veel geschreven, onder andere door Jarl van der Ploeg in de Volkskrant. Op woensdag verscheen er een inzichtelijk artikel van Oliver Meiler in Der Tages-Anzeiger over de man die de verkiezingen in Italië zou kunnen winnen.



Toen Berlusconi in 2013 wegens belastingontduiking werd veroordeeld leek het met zijn carrière gedaan. Inmiddels wordt Berlusconi als 'nonno della patria' (grootvader der natie) beschouwd. Zelfs in tijden van #MeToo worden zijn capriolen indertijd met Ruby 'Rubacuori' (Ruby Hartendief) nu met vertedering bekeken.



Meiler noemt het hernieuwde succes van Berlusconi een kwestie van gewiekste 'zelfparodie'.