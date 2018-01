Onze levensstijl bepaalt in hoeverre we een vocabulaire hebben voor geuren

Soms spreekt wetenschappelijk nieuws vanzelf. In de bergen van Maleisië woont een volk dat geuren kan benoemen waarvoor de rest van de wereld geen woorden vindt. 'Niet de evolutie, de biologie of de taal maar de levensstijl bepaalt in hoeverre we een vocabulaire hebben voor geuren', stelt hoogleraar Asifa Majid. Die wet geldt vrijwel zeker voor méér vocabulaires: geen plek zonder eigen verbaal vernuft. Eskimo's benoemen vijftig substanties die de rest van de wereld 'sneeuw' noemt. De Bourgogne kent een excessief aantal adjectieven voor de Pinot Noir. Chauffeurs in Rome bedienen zich van een duizelingwekkend vocabulaire voor geslachtsdelen van collega-weggebruikers. Voor Nederland kun je denken aan vijftig woorden voor polderen, eigen risico in de zorg of regenluchten - noem het vijftig tinten grijs.