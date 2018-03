Onze generatie adolescenten heeft alle materialen in handen om een verschil te maken

Brief van de dag: Scholierenprotest Florida

Ik schrijf als reactie op het artikel over de protesterende scholieren in de VS vanwege het bloedbad in Florida. Het is geweldig om te zien dat mijn leeftijdsgenoten zich verenigen in 'Mars voor Onze Levens'. Ze willen hun boodschap overbrengen en slagen daar ook in. Maar in plaats van dat ze worden geprezen omdat ze zich zo overduidelijk in de politiek wagen, krijgen ze van alle kanten commentaar. Ze worden ervan beschuldigd dat ze deze vreselijke gebeurtenis uitbuiten om er zelf beter van te worden. Ze zouden worden beïnvloed door hun emoties en we moeten niet naar hun meningen luisteren omdat ze onder groepsdruk staan. Deze tieners verdedigen zich echter voluit, geven speeches, protesteren vol passie en maken van sociale media hun grootste en machtigste platform om mensen te bereiken. Dit is de realiteit van onze generatie: meng je in dingen die je belangrijk vindt en je wordt afgeblazen omdat je te jong, te onervaren of te naïef bent. De adolescenten uit Parkland, Florida, hebben echter alle materialen in handen die ze nodig hebben om een verschil te maken. Het is alleen nog de vraag of Trump en zijn regering naar hen willen luisteren.



Nienke Steinvoort (17), Duiven