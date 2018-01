Het is ongelooflijk hoe links zich altijd in de eigen voet weet te schieten. Heeft links in de Verenigde Staten Donald Trump het presidentschap in de schoot geworpen door op verkiezingsdag domweg thuis te blijven of op de groene kandidaat Jill Stein te stemmen, in Nederland zet de PvdA-fractie een van de schamele negen zetels die zij in de Tweede Kamer heeft op het spel omdat het nieuw aangetreden Kamerlid William Moorlag een schijnconstructie zou hebben toegestaan in zijn vorige functie als directeur van de sociale werkplaats in Assen.