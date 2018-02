Onderwijs moet kansen openhouden, niet kinderen in laatjes proppen

Stop met pushen, ouders! Houd eens op met stressen en dwingen om kinderen op het hoogste niveaus van het voortgezet onderwijs te krijgen, zei minister Arie Slob. 'Het vmbo is geen vergaarbak van kinderen die niet naar havo of vwo kunnen en dus maar naar het vmbo moeten', vindt Slob. Het vmbo is een prachtige opleiding!



Op het eerste gezicht is het een sympathiek pleidooi. Het is akelig voor een kind om te denken dat het niet 'goed genoeg' is als het niet naar het havo kan. Wat is er mis met prachtige beroepen als monteur, bakker of loodgieter?