Ondanks alle beleidsadviezen weten we: op de loongolf zal het lang wachten zijn

En nu moeten van het IMF de lonen ook omhoog. Eerder zei De Nederlandsche Bank het al, en het Centraal Planbureau, waarmee we een substantieel deel van de economen die in Den Haag beleidstechnisch iets voorstellen hebben gehad.



Deze week zei de Nederland-analist van het Internationaal Monetair Fonds - hij was op bezoek in Nederland en hield een presentatie voor de pers - dat ook hij het vindt: dat getrut van werkgevers die 'concurrentiepositie!' krijten zodra iemand heel voorzichtig om een beetje erbij vraagt, is onzin. Het gaat goed met de economie en om dat zo te houden is het van belang dat de extra verdiensten niet alleen worden rondgepompt via overheid en bedrijfsleven, maar dat ook de gewone werkende mens geld overhoudt - en vervolgens uitgeeft, dat vooral.