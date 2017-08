Omroep realiseert net op tijd dat Groenlinks-film over Groenlinks distantie ontbeert

BNNVARA zendt documentaire Jesse toch niet uit vanwege twijfel over objectiviteit

BNNVARA gaat de documentaire over Jesse Klaver, gemaakt door een vriend van hem en tevens medewerker van GroenLinks, niet uitzenden op 4 september. De omroep heeft dit besloten vanwege de ontstane discussie over de objectiviteit van deze 52 minuten durende film over de partijleider van GroenLinks in de afgelopen verkiezingscampagne.



Documentairemaker Joey Boink over zijn Jesse Klaver-docu: 'Ik filmde met twee petten op'

Documentairemaker Joey Boink (33) werd zondag overvallen door het besluit van BNNVARA om zijn documentaire over GroenLinks-leider Jesse Klaver niet uit te zenden. 'Het is heel vervelend dat deze film geen publiek krijgt.'



Is 'Jesse' een propagandafilm of een intiem project?

Hoort een film over GroenLinks-leider Jesse Klaver, gemaakt door een persoonlijke vriend en tot voor kort politieke medewerker, thuis bij de publieke omroep? Die vraag dringt zich op nu BNNVARA heeft aangekondigd op 4 september, op prime time, de documentaire 'Jesse' uit te zenden. Op sociale media wordt het 'intieme portret' over Klaver afgedaan als 'propagandafilm'.