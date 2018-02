Omdat Yogyakarta is drooggelegd, ga ik er nooit meer naar toe

Brief van de dag

Woensdag een groot verhaal over de drooglegging van Yogyakarta. Geen bier meer, alleen illegaal. Ik ben tweemaal in Yogya geweest en zal er hierom nooit meer naartoe gaan. Voor mij is een beetje bier en wijn elke dag een basisbehoefte, naast aardappelen, vlees, rijst en groenten.



In India heb ik het op een zogeheten 'droge dag' meegemaakt, jaren zeventig, dat ik in een zaak, boven, tussen ongewassen hoeren, achter een jute gordijn bier zat te drinken. Beneden, op straat, stond een medeplichtige (met een fluitje in zijn mond) op wacht voor de politie. Daar betaal je extra voor.



In India heb je in de meeste deelstaten eens per maand een droge dag. Als je het weet, kun je van te voren wat inslaan. Ik ben in India ook in een drooggelegde deelstaat geweest. Als buitenlander heb je dan wel recht op het gebruik van alcohol, zij het beperkt. Toen moest ik een stapel formulieren invullen, een pasfoto laten maken en fotokopieën geven van mijn vliegticket en paspoort. Daarmee had ik mezelf het recht verschaft om heel duur één glas whisky te kopen, in de lobby van het hotel, onder toezicht van de manager. 'Two fingers' whisky, niet meer. Ik mocht dat glas niet meenemen naar mijn kamer, maar ik moest het staande opdrinken, als een soort acuut medicijn bij de dokter.



Amerika heeft veel ervaring opgedaan met drooglegging, in de jaren dertig. Denk aan Al Capone, veel films met Robert de Niro. De boodschap: nooit aan beginnen. Het wordt smokkel, illegale handel, criminaliteit, moord en doodslag.



De moslims in Indonesië kennen die geschiedenis niet. Ik wist dat het al een tijd zo was in Atjeh. Twintig stokslagen per glas bier. Bali is anders, hindoeïstisch, maar zal onder toenemende druk van Jakarta komen te staan.



Jos Kool, Leerdam