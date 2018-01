Ombudsblog - Lezersbrief uit Noordlaren: waarom zo weinig info over het grote Groningse gasdebat?

Een curieuze aanvulling onderaan het artikel Nederland krijgt er waarschijnlijk een nieuwe prins bij - hij heet Hugo en is al 21 jaar oud. Er staat: 'In een eerdere versie van dit artikel meldden we dat Brigitte Klynstra in 2010 op 51-jarige leeftijd is overleden. Dit klopt niet. We bieden de betrokkenen hiervoor onze excuses aan.' Eenzelfde mededeling staat vandaag ook in de papieren krant.



'Dit verdient iets meer uitleg dan de vermelding in een klein hoekje', twitterde Remko Meddeler (@rmeddeler). Daar heeft hij gelijk in.

Hoe kon dit gebeuren?



Verslaggever Remco Meijer, met een grote staat van dienst in verslaggeving rond het koninklijk huis, bracht afgelopen zaterdag het nieuws dat de bijna 21-jarige Hugo Klynstra, zoon van prins Carlos (de oudste zoon van prinses Irene) juridische stappen heeft gezet om zich voortaan Zijne Koninklijke Hoogheid prins Carlos Hugo Roderik Sybren de Bourbon de Parme te mogen noemen.



Meijer was al negen maanden op de hoogte van het feit dat in die procedure hoger beroep bij de Raad van State zou dienen, de vraag was alleen wanneer dat rijp was voor publicatie. Nadat hij de datum – namelijk vandaag – had vernomen, besloot hij zaterdag tot publiceren.



Meijer sprak in de loop der maanden verschillende goed ingelichte bronnen, twee daarvan zeiden hem, los van elkaar, dat de moeder van Hugo zou zijn overleden. Toen Meijer zijn verhaal ging schrijven, tikte hij de naam Brigitte Klynstra nog eenmaal in op Google, en jawel: bij de zoeksuggesties verscheen ook de regel ‘Brigitte Klynstra overleden’. Ook de site MyHeritage.nl vermeldt haar overlijden in 2010. Opnieuw een bevestiging, dacht Meijer.



In elk geval de bevestiging dat meer mensen in het verleden dezelfde vraag hadden. Omdat Meijer niet doorklikte en zijn informatie al dacht te hebben, belandde het overlijden als feit in de krant.



Zaterdag kwamen reacties binnen van betrokkenen die Meijer verzekerden dat Brigitte Klynstra springlevend is. Zaterdag moest de redacteur dat nabellen, om enigszins beschroomd tot de conclusie te komen dat hier een pijnlijke fout was gemaakt. Zonde, omdat het feit, onderin het verhaal gemeld, een zijlijntje is in een opmerkelijk verhaal, maar daar verder geen rol in speelt.



Een ongemakkelijke, maar ook 'ambachtelijke' fout: de verslaggever was vergeten te twijfelen. Een terugkerende les voor elke journalist.

De verslaggever was vergeten te twijfelen