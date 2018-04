Om het kabinet goed te kunnen controleren, moet de Kamer meer inhoudelijke deskundigheid verkrijgen

Hijgerige politieke tijden

En de Kamer? Die leunt met name op enkele beleidsmedewerkers, sta­giaires en de Algemene Rekenkamer. De beleidsmedewerkers zijn doorgaans jonge, pas afgestudeerde mensen met een te brede portefeuille en (te) veel politieke ambities. Totaal ontoereikend om Kamerleden in deze hijgerige politieke tijden tijdig en volledig met relevante inhoudelijke informatie te voeden. Rekenkameronderzoek kan waardevol zijn, maar deze onderzoeken kosten doorgaans veel tijd. In sommige gevallen zelfs langer dan een jaar. Daarnaast beschikt de Kamer nog over enkele middeltjes, zoals parlementaire hoorzittingen, enquêtes en onderzoeken. Middelen die vragen om de nodige samenwerking tussen politieke partijen, wat lastig te organiseren is binnen het huidige politieke klimaat van polarisatie en verharding.



Het is een kwestie van tijd dat de Kamer opnieuw met het kabinet debatteert over complexe, economische vraagstukken als het afschaffen van de dividendbelasting, het invoeren van een vlaktaks, de (mogelijke) economische gevolgen van de Brexit, het vinden van een balans tussen ecologie en economie of de zienswijze op de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Plus: voor 1 juni presenteert minister van Financiën Hoekstra zijn eerste Voorjaarsnota. Vraagstukken en nota's die elkaar snel opvolgen en waarvoor rekenkameronderzoek, parlementaire hoorzittingen of goedbedoeld advies van een paar politiek gedreven junior beleidsmedewerkers te kort schieten.



Daarom kan onze volksvertegenwoordiging zichzelf en daarmee de gehele maatschappij een dienst bewijzen door een nieuwe REA in te stellen. Daarbij lerend van de fouten van de vorige REA en het evaluatierapport uit 2007. Er zijn voldoende nieuwe, frisse en kritische hoogleraren die uitstekend in staat zijn om de Kamer als REA-lid te adviseren. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Barbara Baarsma, de eerder aangehaalde Bas Jacobs, Sweder van Wijnbergen en Ewald Engelen. Meer inhoudelijke verdieping in Kamerdebatten draagt bovendien bij aan kwalitatief beter overheidsbeleid. En daar profiteert iedereen in ons land van; politici van links tot rechts en burgers van arm tot rijk.



Dave Ensberg-Kleijkers is bestuurskundige en onderwijsbestuurder.