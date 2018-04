Olcay Gulsen lacht vanaf de posters naar ons met de ogen van een vrouw die verlaten is

Ze staat op posters en lacht vanaf het papier de wereld toe. Ik weet dat als ik mijn hand op haar schouder zou leggen, tranen van het papier zouden rollen. Het slagveld dat al vijftig jaar op strijders wachtte, heeft zij betreden. En ze is gevallen. Olcay Gulsen, de vrouw die in dezelfde dagen haar boek over succesvol ondernemen en de documenten van haar faillissement signeerde, hoor ik fluisteren: 'Verwikkeld in een klassenstrijd ben ik zwaar gewond geraakt. Ja, ik heb het ernaar gemaakt.'



Niets is moeilijker dan een treetje hoger komen op de maatschappelijke ladder. Het vergt een levenslange inspanning en is een kwestie van rijker worden, je een andere cultuur toe-eigenen, beter opgeleid zijn, de lakens met de juiste personen delen, een andere smaak voor eten, muziek, film en boek ontwikkelen en erg bekwaam zijn in het afscheid nemen van alles wat jou had gemaakt tot wie je was.