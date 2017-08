Olaf Tempelman: Trump kan VS niet zo snel 'opschonen' als zijn golfresorts

Trump werkt die tegenstanders graag worstelend tegen de grond - op Twitter

Het presidentschap van Donald J. Trump is vooralsnog een successie van schandalen, geschreeuw en mislukkingen. Als het zo doorgaat, belandt hij niet alleen in de geschiedenisboeken als de meest schaamteloze president die de VS voortbrachten, maar ook als de meest geflopte. Voortdurend stuit Trump namelijk op tegenkrachten die tevoorschijn komen uit krochten van wat ondanks alles nog altijd een democratische rechtsstaat is. Trump werkt die tegenstanders graag worstelend tegen de grond - op Twitter. Collega's als V. Poetin en Erdogan pakken dwarsliggers gewoon in het echt aan. Trump is niet de eerste die daar jaloers op is. In Zuid-Europa beklaagde een politicus-ondernemer zich jarenlang over hinder van de rechtsstaat. De mooiste zin die ik over hem las: 'Tot zijn chagrijn zit Berlusconi nog altijd gevangen in een democratie.'



Dat Trump zijn lotgenoot is, wordt bevestigd door diens aanhang. Eind juni was ik in de zuidoosthoek van de VS. Bij iedereen die ik daar sprak had op Trump gestemd. Voortdurend gaven die kiezers af op de bastards die Trump verhinderen 'zijn werk te doen'. Je kunt in die klacht een aloud verlangen ontwaren naar 'zuiver' beleid van een sterke man, en een aloude afkeer van verwaterde compromissen en andere voortbrengselen van democratie. Je kunt ook met een numerieke meerderheid van de Amerikanen opgelucht zijn dat Trump de VS niet zo snel kan 'opschonen' als zijn golfresorts. Het is namelijk geen pretje als zo'n baas jou bestempelt als vuil dat moet worden opgeruimd.