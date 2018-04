Of het eten lekker is bij Noma? Dat is de verkeerde vraag. Een avontuur voor culi's, dat is het

Het nieuwe Noma, we hebben er reikhalzend naar uitgekeken. Vertel op.

Laten we bij het begin beginnen. Want het binnenkomen is al de moeite van het vertellen waard. Bij de poort worden we begroet door Ali Sonko, de Gambiaanse afwasser die al sinds het begin bij Noma werkt en een aandeel heeft gekregen in het nieuwe bedrijf. Een typisch staaltje absurde Noma-logica: het kan niet anders of dit is het enige restaurant ter wereld waar de afwasser mede-eigenaar is. Ali is een soort vaderfiguur voor Noma blijkbaar.



We volgen Ali over het stenen straatje langs het oude marinedepot en dan over een houten plankier langs het water naar de voordeur.