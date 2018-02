Of aan de wachtlijsten voor organen een einde komt, zal de praktijk moeten uitwijzen

Het is een zwaarbevochten overwinning van Dijkstra, die het debat over deze beladen kwestie niet zal doen verstommen. De positie van de nabestaanden was uiteindelijk het voornaamste punt van discussie. Volledige helderheid over die positie gaf het debat in de senaat dinsdag evenwel nog steeds niet. De tegenstemmers plaatsen dan ook terecht vraagtekens bij de kwaliteit van de uitvoering van de wet-Dijkstra.



De aanvaarding van haar wetsvoorstel in de Eerste Kamer met 38 tegen 36 stemmen betekent dat elke Nederland voortaan wordt opgenomen in een donorregister. Er zijn vier mogelijkheden: 'ja', 'nee', 'de nabestaanden beslissen' of geen actieve registratie. In dat laatste geval wordt 'geen bezwaar' genoteerd, maar krijgen de nabestaanden gelegenheid om alsnog bezwaar te maken.



Hoe deze 'dialoog' tussen de arts en de nabestaanden moet worden gevoerd, is in laatste instantie aan de ziekenhuizen, die daarvoor protocollen moeten opstellen. Hoe de precieze rolverdeling tussen arts en nabestaanden gestalte zal krijgen, blijft dus ongewis.

Het aantal pijnlijke gesprekken tussen artsen en nabestaanden moet zo klein mogelijk gehouden worden