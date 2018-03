Nu word ik ineens 50: Ik merk dat ik ditmaal wél weerstand voel. Dit is toch wel wat hoor

En nu word ik ineens humf uche 50 uche. Ik merk dat ik ditmaal wél weerstand voel. Dit is toch wel wat hoor. Niemand zou me 50 geven (althans niet in mijn gezicht), dus ik zou het geheim kunnen houden, maar dan zou ik een beetje een sneu oud wijf worden en dat wil ik ook weer niet.



Ik had net besloten me niet aan te stellen en er niet mee te zitten of ik werd bij omroep Max uitgenodigd. Geen causaal verband, althans niet dat ik kon ontdekken, maar ik werd er een beetje achterdochtig van. Alsof je gegevens bij de publieke omroep dan naar het kaartenbakje met 50-plussers worden verplaatst en dat omroep Max daar elke week in kijkt om te zien of er vers bloed in zit.



De uitnodiging was omdat ik iets op tv ging doen. Ik mocht in een praatprogramma daarover komen vertellen. Toeval dus, maar maar zo kort op mijn verjaren kon ik een welgemeend 'goh' niet onderdrukken.