Nu is er het Europees Parlement dat een veldslag ongeldig kan verklaren

De Fransen hebben in de loop van hun geschiedenis veel veldslagen verloren omdat ze die met de middelen van de vorige oorlog wilden uitvechten. Bij de Slag van Azincourt, in 1415, legden de geharnaste Fransen het af tegen de meer wendbare Engelsen. Tijdens de Frans-Pruisische Oorlog werden ze verrast door de moderne oorlogsvoering van de tegenstander. Bij de aanvang van de Eerste Wereldoorlog waren de Franse infanteristen in rood-blauw tenue schietschijven voor de Duitsers in Feldgrau. In 1939 bereidden zij zich voor op de stellingenoorlog van 1914-'18. En nu verliezen de Franse vissers het van hun Nederlandse concurrenten. Maar anders dan vroeger is er nu een Europees Parlement dat een verloren veldslag ongeldig kan verklaren. Op voorspraak van de Franse diplomatie. Want die is wél onovertroffen.