Nu dwang eraf is keert animo voor menselijker migratiebeleid terug in EU

Op de tientallen miljoenen vluchtelingen wereldwijd is vijftigduizend natuurlijk een schijntje. De EU heeft bovendien al bestaande afspraken over het opnemen van tienduizenden vluchtelingen uit onder meer Turkije die maar moeizaam worden uitgevoerd. Ook de mislukte herverdeling van vluchtelingen uit Griekenland en Italië over de lidstaten doet het ergste vrezen. Maar nu de dwang eraf is en er een bonus van 10 duizend euro per migrant aan is gekoppeld, keert de animo in de EU wellicht terug om een realistische migratiepolitiek te voeren en de wereld weer een menselijker gezicht te tonen.