Notitie van Remco Campert: 'Je kijkt je ogen uit de rest van je leven. Tot je niet meer ademt'

Kijk, denk ik. Maar dat kun je denken en zeggen als je een vertoog begint. Kijk, het zit zus en zo en volgens mij, hou me ten goede, vooral zo. Ik wil natuurlijk gelijk krijgen, maar sta als democratisch persoon andere meningen toe. Ik kan ook kijk zeggen als ik een mooie vogel zie die op een boomtak in de tuin zit. Kijk, kijk, zeg ik tegen degene die ik liefheb, maar ze staat met haar rug naar me toe, bezig bloemen in een vaas te schikken. Waardoor ik me Crosby, Stills, Nash & Youngs song herinner met de zin: 'You put the flowers in the vase.