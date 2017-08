Nooit meer naar een popfestival want ik er krijg er alleen maar pijn in de poepert van

Begin oktober fêteert pappie Anne Fleur op het Ibiza Spirit Festival en dan mag hij - platzak, met hangende pootjes en een hardnekkige chlamydia - terug naar de moeder van zijn kinderen die hem nooit meer wil zien.



Ik ben een gezegend mens, want dat alles is mij bespaard gebleven, temeer omdat ik gelukkig kindervrij ben en dus gevrijwaard van de midlifecrisis.



Mijn laatste festival was Pinkpop in 1974. De enige reden om de gang naar Canossa te maken was Captain Beefheart. Bovendien verwachtte ik heel veel blote tieten, want een paar jaar eerder zag ik in het Polygoonjournaal allemaal naakte juffrouwen dansen tijdens het popfestival in Kralingen. Participeren in zo'n heksenkring stond vanaf dat moment op mijn bucketlist.