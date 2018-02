Nog meer lezersbrieven over Halbe Zijlstra: 'Met enkeltje Fabeltjesland de politiek uit'

Rutte, Zijlstra, Shell

'Is er nog iets wat ik moet weten?' Dat is de laatste vraag van een formateur aan een beoogd minister. Beoogd Premier Rutte zal dat ook aan de heer Zijlstra hebben gevraagd. Heeft deze leugenaar toen ook gelogen tegen de premier? En zo niet, hebben deze VVD'ers soms samengespannen en een gokje genomen? En zo ja, moeten ze dan niet beiden opstappen vanwege onbetrouwbaarheid? En trouwens, wat is de rol van Shell in dit geval, want de hoogste baas van Shell destijds, de heer Van der Veer, was te gast in de datsja van Poetin. En bekend is inmiddels dat onze premier en zijn partij erg gevoelig zijn voor de wensen van Shell. Werk aan de winkel voor de onderzoeksjournalistiek.

H. Walma, Zwolle