Nieuwe vlag in Kamer staat voor alles wat Nederlands is: pragmatisch, op de centen en goed voor eeuwig geharrewar

Dit is wat we zijn

Die relatieve onschuld zijn we kwijt. Dat heeft wat te betekenen. Als de drang tot vlagvertoon opkomt, is er wat aan de hand. Je ziet het in Spanje. Jarenlang werd er amper gevlagd. Sinds de opkomst van de onafhankelijkheidsbeweging in Catalonië is dat anders. Aan veel balkons in Madrid hangen vlaggen. De nationale eenheid moet worden gedemonstreerd en mensen voelen de behoefte te laten zien dat ze daar deel van uitmaken.



Dat is ook wat het vlagvertoon in de Tweede Kamer zichtbaar maakt. Dit is wat we zijn: een zelfstandig land, een natiestaat, hoe klein ook. Niets Europese vlag, dit gaat over ons, wat ons bindt, wat we vinden. Doe. Normaal. Wat we delen, en, minstens zo belangrijk, wat ons van anderen onderscheidt. Om met Sybrand Buma (CDA) te spreken: we zijn niet zomaar 16 miljoen mensen die toevallig samen in een polder zijn beland.



Die behoefte aan versterking van nationaal besef zit in de lucht. Daags nadat de Kamer de motie van Van der Staaij en Wilders had omarmd, bleek dat ook premier Mark Rutte niet had stilgezeten. Zijn wekelijkse persconferentie in Nieuwspoort speelt zich voortaan af tegen een blauwe achterwand waarover een rood-wit-blauwe golf loopt, een tandpastabaan in landskleuren. 'Om dynamiek toe te voegen', was de Ruttiaanse uitleg.