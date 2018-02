Nieuwe ECB-directie moet risico's verkleinen door de geldinjecties te verminderen

Het bestuur van de ECB is ten prooi gevallen aan een strijd tussen Zuid- en Noord-Europa De Griekse minister van Financiën, Euclides Tsakalotos, spreekt met Mario Draghi. © EPA

Het bestuur van de ECB is ten prooi gevallen aan de politiek, meer specifiek aan een strijd tussen Zuid- en Noord-Europa. Tussen duiven die geld willen bijdrukken om de economieën overeind te houden en haviken die geloven dat zuinigheid uiteindelijk de enig juiste weg is.



Het is dus van het grootste belang wie er in de zeskoppige directie worden benoemd en vooral wie in 2020 Mario Draghi opvolgt. Blijft de ECB zo royaal met geld strooien of gaat ze de schuldenberg verkleinen? De nieuwe vicepresident wordt Luis de Guindos, een Spanjaard. Dat is op het eerste gezicht slecht nieuws voor de haviken, tot wie de Nederlanders ook moeten worden gerekend.