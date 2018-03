Niet voor het eerst vroeg ik me af: waarom blijven hoesters niet gewoon thuis?

Het hoestende deel der natie had zich verspreid opgesteld. De enige van wie ik het kon hebben, was mijn collega F. die klonk als een boos maar onzeker keeshondje. Achter me stonden wat collega's tegen elkaar op te bieden over wie de hardst scheurende hoest had. Verderop greep iemand in een negatieve-spiraalrochel de plooirok van een statafel. En dan was er nog de lul met de droge hoest die na elke kuch verstoord omkeek.



Een tijdlang deed eenieder zijn ding. De scheurders scheurden, de rochelaar rochelde, de statafel wankelde.