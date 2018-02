Lezersbrieven: 'Niet alleen de NAM, maar iedereen moet dokken voor de aardbevingschade'

Wij allen moeten dokken

Ik verbaas me de laatste tijd steeds over het feit dat uitsluitend de NAM (Shell) aansprakelijk wordt gesteld voor de aardbevingen in Groningen en voor de kosten van het herstel van beschadigde woningen moet opdraaien. De NAM is in de jaren zestig met toestemming van de overheid begonnen met het boren. Toen dat succesvol bleek, is heel Nederland aangesloten op het aardgasnet en bijna iedereen kookt en verwarmt zijn huis al ruim 50 jaar met dit kostbare goedje. Waarmee hadden we dit moeten doen als het gas er niet was geweest? Ik ben dus van mening dat we met zijn allen voor genoemde schade moeten dokken en niet alleen de NAM.



Oscar Franse, Rijnsaterwoude