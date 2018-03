Niemand wordt graag voor lakei aangezien, ook Rutte niet

WelvaartVolgens Rutte zijn hij en Merkel hetzelfde type politicus, dat zegt hij tegen Peter Müller en Christian Reiermann van Der Spiegel. Al liet hij even weten dat hij met sommige paragrafen in het Duitse regeerakkoord over Europa moeite heeft.



Op de vraag of hij de nieuwe Schäuble is, de voormalige Duitse minister van Financiën, die zich in de Griekse crisis opstelde als een deurwaarder, antwoordt Rutte dat hij net als Duitsland tegen een transferunie is en dat het erom gaat dat de EU de belofte van welvaart aan haar burgers nakomt. Daarom zouden de zogenoemde beschermde beroepen in de EU moeten verdwijnen.