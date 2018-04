Niemand is van nature slaaf en niemand wordt als slaaf wordt geboren

Het is ook nog onjuist, want in het verleden waren veel mensen slaaf op grond van hun geboorte. Dat moet men niet gelijk stellen met van 'nature' slaaf zijn. Op grond van geboorte slaaf zijn was in het verleden een juridisch feit. Een status die op grond van andere feiten kon veranderen.



Daarentegen kon een als vrij geboren mens slaaf worden bijvoorbeeld doordat diegene een misdaad had gepleegd of zijn schulden niet kon voldoen. Ook gingen sommige vrijen in slavernij om aan armoede en honger te ontkomen. En dan kon men door geweld tot slaaf worden gemaakt. Maar voor niemand gold dat hij of zij slaaf van nature was.