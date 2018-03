Nederlandse studenten, verbreed je horizon en ga óók in het buitenland studeren

Universiteiten en hogescholen hebben de laatste jaren dus op goede gronden internationalisering nagestreefd. Daarbij gingen ze uit van de verwachting dat de komst van buitenlandse studenten het hoger onderwijs en de kennisinfrastructuur in Nederland ten goede zou komen. Dat deze ontwikkeling gepaard gaat met de versterking van het Engels als academische voertaal is onvermijdelijk - al zal de Nederlandse taal- en letterkunde daarvan gevrijwaard moeten blijven.



Vooralsnog ontbreekt het bij de uitwisseling in het hoger onderwijs echter aan wederkerigheid. Tegenover de bijna negentigduizend buitenlanders die momenteel in Nederland studeren, staan slechts veertienduizend Nederlanders die in het buitenland een bachelor- of masteropleiding volgen. Deze dispariteit - een ongewenst gevolg van de betaalbaarheid en de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland - moet niet worden bestreden door buitenlandse studenten te weren, maar door Nederlandse studenten aan te moedigen ook hun horizon te verbreden.