Nederlandse politici zouden hun arm opofferen om de ABC-eilanden te behouden

Dat Nicolás Maduro - de Venezolaanse president die de Bolivariaanse revolutie van zijn voorganger gruwelijk ziet mislukken en zijn volk wegens honger naar elders ziet vluchten - de schuld op het buitenland zou schuiven, stond in de sterren geschreven. Eerst waren het de Amerikanen: het duivelse rijk van fascisten en imperialisten dat het machtige Venezuela op geniepige wijze zou ondermijnen. Nu heeft hij een nieuwe buitenlandse vijand gevonden, eentje van minder militair gewicht, eentje die zich wellicht makkelijker laat overbluffen, een klein, lief, schattig buurlandje: Nederland.



De meest westelijke buur van Nederland is altijd een beetje raar geweest, problematisch, niet altijd even stabiel misschien, lange tijd met een leider aan het hoofd die graag in uitroeptekens twitterde over de grootsheid van zijn Bolivariaanse Republiek en van zijn volk - en van zichzelf, want het type leider dat in uitroeptekens twittert, heeft het meestal erg getroffen met zichzelf.